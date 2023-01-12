عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 أهداف لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.. تعرف عليها

السيارات صديقة البيئة
السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد

يعد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب خلال دورته البرلمانية السابقة واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالتصديق عليه، وذلك لدوره في دعم جهود الدولة لمجابهة التغير المناخي والحفاظ على  البيئة.

 

ووفقا للمادة 4 من القانون فالصندوق يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

 

تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

 

العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

 

 وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

 

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التيتعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب صناعة السيارات تغير المناخ السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

ترشيحاتنا

خطأ تحكيمي فادح يهدد بإعادة مباراة بيراميدز وفيوتشر.. فيديو

محمد محمود: فضلت الاتحاد السكندري على فيوتشر بسبب محمود علاء.. فيديو

الهلال يتعاقد مع ميسي في نهاية الموسم والنصر يضم راموس رسميا.. فيديو

محمد محمود يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي الزمالك.. فيديو

السعودية .. تعرف على التعديلات الجديدة في قانون الجنسية

الزمالك يرفض استعادة نجم سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها| شاهد

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

أهمها السمك.. 5 أطعمة تحتوي على فيتامين د

ماذا يفعل قشر الرمان للشعر؟ تعرف على الفوائد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ