أسعار جوال Samsung Galaxy S21 5G في البحرين

يفضل عدد ليس بالقليل من محبي الجوالات الذكية الرائدة الإصدارات ذات الأحجام المدمجة، التي توفر كل الميزات ولكن بحجم مناسب لكف اليد حتي يسهل إستخدام الجوال بيد واحدة، ومن بين أميز إصدارات الرائدة فى عالم أندرويد جوال Samsung Galaxy S21 5G من علامة سامسونج .

يبلغ سعر جوال Samsung Galaxy S21 5G فى البحرين لسعة 128 جيجابايت 349 دينارًا بحرينيًا، و سعة 256 جيجابايت مقابل 390 دينارًا.

يأتى جوال Samsung Galaxy S21 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل جوال Samsung Galaxy S21 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

Samsung Galaxy S21 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S21 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يطرح جوال Samsung Galaxy S21 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة.

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S21 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S21 5G

يحتوى جوال Samsung Galaxy S21 5G على بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

يمكنك الحصول على جوال Samsung Galaxy S21 5G في 4 ألوان هي أبيض الفانتوم، سيلفر الفانتوم، فيوليت الفانتوم، وردي الفانتوم .