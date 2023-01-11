برلمانية: تدشين مركز الأمل رقم 14 لدعم المرأة المعيلة والأسر بمنشاة سوهاج

عقدت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بسوهاج، اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث آخر المستجدات ووضع خطة عمل مع كافة الأمانات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الديب الخولى أمين أمانة سوهاج، وبحضور النائبة المهندسة رقية الهلالى، الأمين المساعد وعضو مجلس النواب، والدكتورة صباح صابر أمينة المرأة والدكتور حسين راغب أمين التنظيم بالمحافظة.

قالت النائبة المهندسة رقية الهلالى، الأمين المساعد وعضو مجلس النواب، عن الحزب، إن الاجتماع تناول مع أمينات المراكز إنشاء مراكز الأمل للرعاية الاجتماعية بالمحافظة، وتم التوافق على تجهيز ثلاثة مراكز فى المحافظة، مؤكدة أن الهدف من تلك المراكز دعم المرأة المعيلة ، حيث يقوم بتدريبها على الحياكة وكافة الحرف التراثية وأيضا تشغيل السيدات وتسويق هذه المنتجات علي نطاق واسع.

وأضافت الهلالي، أن حزب حماة الوطن دشن 13 مركزا للأمل في اطار مبادرة طاقات الوطن المنتجة، على مستوى المحافظات ، بالاضافة الي تدشين المركز رقم 14 بمركز المنشاة خلال الفتره المقبلة.



وأكدت نائبة حماة الوطن، حرصهم الشديد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للمرأة المعيلة من خلال المراكز والمبادرات التي يتبناها الحزب في جميع محافظات الجمهورية، بالاضافة الى مخطط فتح مركز أمل للتشغيل في كل قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع ، الاتفاق على إنشاء مشروع ورق الكرتون وإعادة التدوير لعمل ورق تصوير وكتابة.

كما تم تكليف أمينة المرأة بمركز سوهاج بعمل دراسة جدوى للمشروع وتقديمها لأمانة المرأة ثم الحديث عن إمكانية عمل معرض دائم للمنتجات التراثية بالمحافظة، وإنشاء مركز للتخاطب ولغة الإشارة وفتح فصول لمحو الأمية بالقرى.