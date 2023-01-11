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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رصد متحور جديد لـ أوميكرون .. الصحة الكويتية تصدر بيانا هاما

علم الكويت
علم الكويت

أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا هاما طمأنت فيه الجميع بأن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارا، مجددة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي جرى اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات الجينية رصدت متحور XBB.1.5 في الكويت ، الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. 

وأوضحت الوزارة أن ظهور تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو إلى القلق. لافتة إلى أن هناك متابعة حثيثة للوضع الوبائي من قبل الفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا.

وشددت الوزارة الكويتية على ضرورة تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي.

مستجدات «كورونا»

وفي سياق متصل، عقدت الوزارة، ممثلة بالمركز الوطني للوائح الصحية الدولية واللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية IHR، اجتماعا موسعا لمناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الصين.

وتضمنت بنود الاجتماع عرض الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمستجدات الوبائية في الصين وعرضا للوضع الوبائي للفيروس بالكويت.

وناقش الاجتماع التوصل إلى توصيات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بالسفر الدولي المبنية على تقييم الوضع الوبائي الحالي وباستخدام النهج القائم على تحليل المخاطر واتخاذ الخطوات العملية والترتيبات التشغيلية لتسهيل نجاح تطبيق هذه التدابير، تعزيزا لإطار الجاهزية والاستعداد.

كما ناقش الاجتماع التوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية الشخصية والمجتمعية، وذلك حفاظا على الأمن الصحي في البلاد في إطار دور المركز في رفع قدرات الاستعداد والتأهب وتفعيل أنشطة الاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية في الكويت.

تنسيق صحي

إلى ذلك، أكدت مصادر صحية، عبر القبس، أن التنسيق يتواصل بصفة دائمة مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي.

وأوضحت المصادر أن نسبة الإصابات لعدد المسحات اليومية في البلاد لم تتجاوز %1 خلال الفترة الأخيرة، ومعدلات التعافي من الإصابة بـ«كورونا» تلامس %100، مشيرة إلى أن المناعة المجتمعية تعززت بصورة كبيرة وغير مسبوقة، مقارنة بفترة ظهور «كورونا».

ولفتت إلى أن المنظومة الصحية في البلاد جاهزة للتعامل مع أي مستجدات، خصوصاً أنها اكتسبت خبرات عملية ميدانية من جراء التعامل مع الوباء، وذلك منذ تسجيل اولى الاصابات محليا أواخر فبراير 2020، فضلا عن توافر أجنحة مخصصة للمصابين بـ«كوفيد 19»، وغرف للعزل في كل المستشفيات العامة. 

4 خطوات وقائية مطلوبة

1- تغطية الفم والأنف في الأماكن المغلقة

2- عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض

3- استكمال الجرعات المقرَّرة من لقاح «كورونا»

4- أخذ تطعيم الإنفلونزا والالتهاب الرئوي 

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الكويت وزارة الصحة فيروس كورونا الوضع الوبائي الإلتهاب الرئوي

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