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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالذكرى 34 لعودة طابا..500 متر من المجسمات لأهم المزارات بجنوب سيناء

مجسمات طابا
مجسمات طابا

تستعد محافظة جنوب سيناء للاحتفال بذكري عودة طابا الحبيبة لحضن الوطن رقم ٣٤ باعمال في فنية  لعدد من المجسمات لحديقة مدينة طابا علي مسافة ٥٠٠ متر لأهم المزارات السياحية والأنشطة السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء .
وقد حصل موقع " صدي البلد " الاخباري علي صور هذه المجسمات  والتي كانت لأهم المزارات السياحية والأنشطة السياحة المتنوعة في جنوب .
ومن جانبه أكد محمد حسن رئيس مدينة طابا أن هذه المجسمات لأهم المزارات السياحية مشيرا إلي أنها صممت في حديقة لمدينة طابا بطول ٥٠٠ متر  في ابداع فني لاستقبال الزائرين والضيوف لاهم المزارات السياحية والتي شملت قلعة صلاح الدين  وحمام فرعون وحمام موسي ومسجد الصحابة ودير سانت كاترين ومعبد سرابيط الخادم لابوزنيمة و جبل الطويلات  بدهب  والوادي الملون علاوة علي أنشطة الغطس و السفاري والأسماك الملونة .
واضاف حسن أن هذه الأعمال بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  لتشمل لأهم المزارات السياحية بجنوب سيناء تكون في استقبال السياح القادمين عبر منفذ طابا البري .
وأوضح حسن أن يتم إنشاء عدد من المشروعات والمساكن  في قرية النقب التي انتقلت تابعتها  لمدينة طابا ومحافظة جنوب سيناء والتي لاقت اهتمام كبير من حيث انشاء المشروعات الخدمية لأبناء النقب.
وتأتي الذكري ٣٤ لعودة طابا الحبيبة لحضن الوطن  طابا تلقي اهتمام كبير  من الدولة وتشهد انتعاشة سياحية كبيرة  وقد تم مدها بجميع الخدمات وخاصة في مجال الحماية من أخطار السيول  ورصف الطرق وانشاء محطات المياه والكهرباء .
وأكد الشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الاحيوات بطابا  أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بابناء طابا وتوفر جميع الخدمات وتحرص كل عام على احتفال يليق بهذه الذكرى الوطنية العزيزة علي قلب كل مصري  وتتزين المدينة لمراسم رفع العلم علي اخر بقعة عادت لمصر بانتصار كبير  و معركة دبلوماسية انتصرت فيها مصر نصرا ملأ أرجاء العالم فرحة .
ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بان تبدأ الاستعدادات للاحتفال بذكري عودة طابا التي اتخذت منه محافظة جنوب سيناء  عيد قوميا لها في ١٩ مارس من كل عام مشيرا إلي أن هذا الأعمال سوف يتم افتتاح عدد من المشروعات في طابا وقرية النقب التي انضمت حديثا لجنوب سيناء .

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مجسم طابا

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مجسمات طابا ٢

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اخبار طابا مجسمات طابا عودة طابا محافظة جنوب سيناء عودة طابا الحبيبة حديقة مدينة طابا

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