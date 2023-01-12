أخبار التعليم| شكاوى من صعوبة امتحانات نصف العام 2023 للابتدائي والإعدادي.. كيف تقضي مجموعات الدعم بالمدارس على ظاهرة الدروس الخصوصية؟

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التربية والتعليم يستعرض آليات تطوير المناهج للطلاب ذوي الإعاقة البصرية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، لاستعراض آليات تطوير المناهج للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم وبما لا يخل بنواتج التعلم.

كيف تقضي مجموعات الدعم بالمدارس على ظاهرة الدروس الخصوصية؟.. خبير يجيب

مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول حرصت وزارة التربية والتعليم على تنظيم مجموعات دعم للطلاب، من أجل زيادة نسب الحضور في المدارس والمساعدة على اجتياز امتحانات التيرم الأول.

أولياء الأمور عن مجموعات الدعم: سترحمنا من الدروس الخصوصية لوجود بديل قوي

رحبت ماجدة أحمد، أحدى أولياء الأمور، بفكرة عودة مجموعات التقوية في المدارس من جديد، وقالت لـ خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "مجموعات التقوية سترحمنا من الدروس الخصوصية لان تنظيم مجموعات الدعم سيتم إلغاء الحاجة إلى الدروس لوجود بديل قوي مثل مجموعات الدعم بالمدارس".

آداب عين شمس تكرم الفائزين من الكلية في المسابقات الأدبية |تفاصيل

التقت اليوم الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس بحضور الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بأعضاء هيئة التدريس وطلاب الماجستير والطلاب الذين شاركوا في مسابقات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية وحققوا مراكز متقدمة في مجالات الفنون والآداب مثل : شعر الفصحي ، شعر العامية، كتابة القصة القصيرة وفن الإلقاء، وفن كتابة المقال الأدبي ، والسيناريو والحوار والتأليف المسرحي .

أسئلة مُعقدة ومُحبِطة.. شكاوى من صعوبة امتحانات نصف العام 2023 للابتدائي والإعدادي

رصد ائتلاف “أولياء أمور مصر”، شكاوى كثيرة بشأن امتحانات نصف العام 2023 التي تعقد حاليا لطلاب المدارس.

ورش عمل.. التعليم تستكمل رحلة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد ورش عمل الفصل الدراسي الثاني من رحلة التنمية المهنية للصف الخامس الابتدائي لكوادر مادتي العلوم والرياضيات.

الأسئلة اتبدلت|امتحان رابعة ابتدائي من منهج خامسة بالفيوم .. والأهالي: دي مهزلة

شهدت إحدى مدارس إدارة اطسا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، مهزلة جديدة في امتحانات نصف العام 2023.

قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، حرصًا على تحقيق رغبات الطلاب بعد غلق الموقع الإلكتروني للاستمارة الالكترونية لبيانات الطلاب وعدمإمكانية تعديل أي بيانات بها .