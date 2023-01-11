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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صانت عيالها ورجعت لجوزها

مش هتصدق اللي هتسمعه من أخت ضحية الدقهلية: «طلب مياه معدنية بعد جريمته»|فيديو

شقيقة ضحية زوجها
شقيقة ضحية زوجها بالدقهلية زينب

أكدت شقيقة ضحية زوجها بالدقهلية زينب، أنها علمت خبر وفاة أختها عن طريق حماها فخرجت ذاهبة لمنزل أختها فوجدت تجمع الناس أمام منزل الضحية وزوجها يقف بشرفة المنزل ولكن قبل وصولها شاهدت الفيديوهات الذي نشرها الزوج معلقة "شفت أختي ميتة والدم حولها" وأطفالها يظهر عليهم الذهول والصدمة". 

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وأوضحت شقيقة زينب ضحية زوجها بالدقهلية، خلال تصريحات لها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل عبر "قناة صدي البلد"،  أن بعد ذلك بدأ بالتهديد بإنهاء حياة  أطفاله إذا حاول أحد الصعود إليه، معلقة: "أختي ماتت كمان أولادها هيموتوا" صبرنا حوالي 3 ساعات وهو يقول بالتبديل بين الأطفال والتهديد بالقضاء على حياتهم، معلقة "إحنا عاوزين نفدي العيال"، حتى جاء صديق له وحاول إنزاله من المنزل معلقة "كان بيشرب ميه وطلب مياه معدنية".

وأوضحت شقيقة زينب ضحية زوجها بالدقهلية، أنها ذهبت مع الضحية بسيارة الإسعاف لتغسيلها وأنها طلب رؤيتها الضحية قبل الغسل معلقة "أختي وصتني أقف على غسلها من شهرين قبل الحادثة".

وأشارت إلى أن أم الزوج كانت تشعر بغدر ابنها فأقامت معهم في المنزل لمدة يومين حتى طلب الزوج من أمه أن تغادر ليبقي مع زوجته وأولاده وعندما غادرت الأم قام بفعلته.

 

ضحية زوجها بالدقهلية نهال طايل تفاصيل صدى البلد اخبار التوك شو

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