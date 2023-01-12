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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب المبيعات الضعيفة.. سامسونج تلغي هاتف GALAXY S24 بلس

Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24

تراجع كل شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية تشكيلاتهم من وقت لآخر ومن أكثر الشركات التي تقوم بذلك  سامسونج  الرائدة في عالم الهواتف النقالة.

وفقا لتقرير من موقع gizchina قررت إدارة شركة سامسونج أن تلغي هاتف Galaxy S Plus لأنه لا يعمل جيدا على صعيد تحقيق المبيعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سلسلة الـ S بلس تتكون من 3 إصدارات وهي النسخة القياسية، و بلس وألترا، ولكن على الجانب الآخر سوف تستمر سلسلة هواتف  جالاكسي  S كما هي بدون اي تعديلات،  سلسلة S23 ستظل تشتمل على طراز Plus ، ولكن بدءًا من سلسلة Samsung Galaxy S24 ، سيتم إلغاء بلس أيضا.

Samsung Galaxy S24

حتى الآن يُطلق على مشروع تصنيع سلسلة  سامسونج  Galaxy S24 اسم DM، وبها مشروعين فرعيين ، DM1 و DM3، تتوافق مع إصدارات الفانيليا وإصدار Ultra، نظرًا لعدم وجود DM2 ، فهذا يعني  بأن طراز Plus سيتم الاستغناء عنه كليا في المستقبل، ولكن هناك احتمال أيضا أن تضيف الشركة الكورية الجنوبية مشروع Samsung DM2 لاحقًا ، خاصة وان هناك عاما كاملا يفصلنا عن إطلاق Galaxy S24 رسميا.

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لو ألغت "سامسونج" طرازات Plus ، فسيكون ذلك منطقيًا جدًا في هذا الوقت خاصة وأن سوق الهواتف الذكية يعاني من الركود وقلة الطلب ولا يعمل بشكل جيد، يقول تقرير الموقع التقني "لقد نمى السوق وحدثت حالة تشبع، ومعظم المستهلكين حاليا إما يقبلون على شراء النماذج الفلاج شيب الغالية جدا أو الهواتف الاقتصادية الرخيصة الثمن التي لا ترهق ميزانيتهم المحدودة وبالتالي منطقة الوسط لم يعد لها قبول، كان طراز Plus من iPhone 14 أيضًا أكثر الأجهزة التي لا تحظى بشعبية بين الطرز الأربعة، هذا اتجاه السوق".

سامسونج GALAXY S24 Galaxy S Plus Samsung Galaxy S24

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