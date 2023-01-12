مانشستر سيتي خارج البطولة.. ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

التحق ساوثهمبتون بركب المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

افتتح سيكو مارا التسجيل لـ ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 23 من متابعة لتمريرة ليانكو، فيما أضاف المالي موسى دجينيبو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 28.

كما تأهل نوتنجهام فورست رفقة ساوثهامبتون بفوزه على ولفرهامبتون بركلات الترجيح.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلاً من:

في حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كايل والكر - إيمريك لابورت - جوميز

خط الوسط: كالفن فيليبس - إلكاي جوندوجان - فيل فودين

خط الهجوم: كول بالمر - جوليان ألفاريز - جاك جيريليش.