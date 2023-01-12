سعر الدولار في مصر يتراجع مقابل الجنيه وأمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

سعر الدولار في مصر يتراجع مقابل الجنيه من أعلى مستوياته .. فيديو





استعرض الإعلامي أحمد موسى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه من أعلى مستوياته.



وأوضح أحمد موسى خلال "برنامجه على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن هناك تحرك من الحكومة المصرية لدعم قطاعات الزراعة والصناعة وخفض أسعار الفائدة علي القروض وأن هناك 15 مليار جنيه بفائدة 11% والدولة سوف تتحمل فرق سعر الفائدة.



وأضاف موسى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تحدث في الاجتماع اليوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة ورئيس اتحاد الصناعات مشيرا أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم سوف يكون داعم بشكل كبير لقطاع الصناعة والزراعة.



قبل شهر رمضان 2023 .. التحالف الوطني للعمل الأهلي يعلن مفاجأة

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، ، أن 25 مليون كرتونة سبع غذاء سيتم توزيعها قبل شهر رمضان، للأسر الأكثر احتياجًا، أن هذه الكراتين تكلف المليارات.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو من سيطلق هذه المبادرة، وأن الـ 25 مليون كرتونة أى ربع الشعب المصري.



أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد





كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 الساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المُذاع عبر فضائية “تن”، إن الأيام القادمة ستشهد استمرارا في فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية تشهد استقرارًا تامًاعلى أغلب أنحاء الجمهورية.



8 تريليونات دولار.. حجم الخسائر بسبب الهجمات السيبرانية في 2022 |فيديو





كشف المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن الهجمات السيبرانية تسببت في خسائر فادحة بلغت 8 تريليونات دولار عام 2022 ومتوقع أن تصل إلى 22 تريليون دولار عام 2025- 2027.



أحمد موسى يكشف تفاصيل تعطل 12 ألف رحلة جوية في المطارات الأمريكية





كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تعطل 12 ألف رحلة جوية في المطارات الأمريكية؛ لسبب لا يزال مجهولاً، وتبحث الحكومة الأمريكية عن أسبابه.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إنه تم وقف حركة المطارات في 11 سبتمبر عام 2001؛ بعدما استهدف تنظيم القاعدة الولايات المتحدة، وتكرر هذا المشهد اليوم 11 يناير للمرة الثانية؛ مما تسبب في توقف المطارات.



500 مليار جنيه حصيلة شهادة 25% قبل نهاية يناير.. تفاصيل

كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أسباب وجود تباين في البورصة؛ نتيجة عدة عوامل منها السياسات النقدية؛ وسعر الصرف، وشهادات الفائدة التي تم طرحها.

لأول مرة بالتاريخ| كارثة تضرب أمريكا اليوم وتوقف 12 ألف رحلة طيران





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تعطل لـ 12 ألف رحلة طيران فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئولية، المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك تعطل فى نظام خاص بالطيران، وأن هذا العطل لم يتم الإفصاح عن سببه.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يحدث كوارث بسبب هذا التعطل، فاليوم لم يحدث أى عمليات إقلاع اليوم، ولكن كان هناك هبوط فقط.

وأشار إلى أن جميع الرحلات من أمريكا اليوم توقفت، و الجميع مازال منتظر البيان الخاص بسبب هذ التعطل.



أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات مفاجئة عن طقس الأسبوع المقبل





كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة طقس الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك تقلبات جوية تبدأ من غدٍ، الخميس، بسقوط أمطار متوسطة، وأمطار غزيرة على الإسكندرية، ومطروح ودمياط والبحيرة، وتمتد لمحافظات الوجه البحري.

بدرة: مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز والقضاء على السوق السوداء للدولار





أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر وصلت لـ الاكتفاء الذاتي من الغاز، وهناك تصدير للخارج، موضحًا أن هذا من الأشياء المميزة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج على مسئولية، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عرض تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصري.