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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا يوضح آليات التصدي للجرائم الإلكترونية

محمود الرشيدي، مساعد
محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأمن المعلومات سابقا

قال محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأمن المعلومات سابقا، إننا نعيش الآن في العالم الرقمي، الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، متابعا: التكنولوجيا اصبحت ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار للدول والأفراد.

 

وحذر "محمود الرشيدي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، من أي تهديد يمكن أن يمس التكنولوجيا، يمكن أن يصيب حياتنا بالشلل التام، مشددا على ضرورة الحذر من الإنترنت والسوشيال ميديا، لكوننا بالنسبة له سلعة يمكن استغلالها وسرقتها.

 

وأضاف: أصبح منتشر الآن نوع جديد من الجرائم، وهو الجريمة الإلكترونية، والتي تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا لإحداث ضرر بالغير، منوها بأن هناك تشريعات وقوانين تجرم تلك الجرائم.

 

وناشد المواطنين في حالة تعرضهم لاستغلال إلكتروني بضرورة التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت، متابعا: يمكن تقديم البلاغات من خرل الخط الساخن لمباحث الإنترنت على رقم 108 .
 

الداخلية التكنولوجيا الحديثة الانترنت السوشيال ميديا العالم الرقمي التكنولوجيا اخبار التوك شو

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