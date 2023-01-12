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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. اندلاع حريق هائل بمخزن سلعي بالغربية والدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماده..صور

حريق هائل بمخزن سلعي
حريق هائل بمخزن سلعي بطنطا

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إطفاء  حريق هائل نشبت  نيرانه بمخزن سلعي ثر حدوث ماس كهربائي وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لاخمادها وتم السيطرة على الموقف قبل امتدادها للمنازل المجاورة بمدينة بسيون .

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وكانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع اندلاع حريق هائل بمخزن سلعي بدائرة مركز.


كما باشرت  القيادات الأمنية وقوات من الحماية المدنية مدعومه ب3 سيارات مطافىء لاخمادهد الحريق دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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حريق هائل الغربية إصابات الحماية المدنية مدينة بسيون اندلاع حريق النيابة العامة مخزن سلعي

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