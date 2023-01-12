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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد تعادل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

صدى البلد

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإتحاد السكندري فى الجولة الثالثة عشر للدورى.

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى أول تعليق له عقب تعادل الفريق الخامس فى الدورى : سنجدد الثقة فى فيريرا لنهاية الموسم  ولن أقوم بتغير الجهاز الفنى خاصة أن هناك مباراتين متتاليتين أمام بيراميدز  فى نصف نهائى كأس مصر والأهلى فى الدوري .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن فيريرا يلعب كل مباراة بخطة مختلفة وعليه أن يعيد كل اللاعبين لمراكزهم فى الملعب وأن دونجا قد طارق حامد مائة مرة. 

وطالب مرتضى منصور جماهير الزمالك بعدم إلقاء الفوطة خاصة أن ماراثون الدوري مازال طويلا وفارق النقاط يمكن تعويضه .

وأشار المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى أن الأهلى سيخسر نقاطا وأتمنى أن يتخلى الحكام عن دعم المنافس لأن الأمور زادت عن الحد. 

 

 

مرتضى منصور نادي الزمالك الاتحاد السكندري فيريرا الزمالك

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