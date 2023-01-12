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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: كهربا إضافة للأهلي في الفترة القادمة..وانضمام الصفقات لقائمة المصري أمر إيجابي

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن محمد معروف حكم مواجهة فيوتشر وبيراميدز، كان متسرعًا في قراره باستئناف اللعب بعد طرد عبدالله السعيد خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الحكم ظهر "عصبيًا" في بعض نهاية المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يحتاج إلى مهاجم خلال شهر يناير، لكن لا أعتقد أنه قد يفاوض مهاجم سيراميكا جون إيبوكا".

وأضاف: "سامسون اكينولا لم يظهر بالشكل اللائق منذ انتقاله إلى الزمالك، وهناك تراجع بدني وفني كبير في صفوف الفريق الأبيض خلال المباريات الأخيرة".

وأكمل: "البنك الأهلي تعاقد مع حلمي طولان منذ فترة قليلة، والمفترض أنه تم التعاقد معه بناء على رؤية فنية، وإنهاء التعاقد معه أمر غريب، خصوصا أن الوقت الحالي قد يقوم بجلب لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق".

وتابع معوض: "كهربا سيكون إضافة للأهلي، ودخول كريستو واللاعبين الجدد للقائمة أمر إيجابي، اي صفقة جديدة لابد أن تكون في الملعب وأتوقع إمكانية الدفع ببعضهم خلال لقاء المصري، ومن الوارد مشاركة كريستو، في ظل حاجة الأهلي للاعب في هذا المركز".

منتخب مصر كهربا سيراميكا عبدالله السعيد البنك الاهلي بيراميدز حلمي طولان سيد معوض

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