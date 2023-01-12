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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تستعيد السيطرة على نظام إشعار الطيارين بالمخاطر المحتملة

صدى البلد

 أعلنت السلطات الكندية، استعادة السيطرة على نظام يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة .. مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة أنظمتها وتحقق في الحادثة.


وذكرت السلطات الكندية، أن العطل الذي تسبب في شل حركة الطيران في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية تكرر في كندا.


وأوضحت هيئة المراقبة الجوية الكندية أن النظام شهد انقطاعا لكن ذلك لم يؤثر على حركة الطيران.
وأشارت الوكالة الفيدرالية إلى إنها بدأت تواجه مشاكل مع نظام تحذير الطيارين صباح أمس الأربعاء مما جعلها غير قادرة على إرسال تحديثات جديدة لشركات الطيران. 


ونفت وكالة الملاحة الكندية تأخر أي رحلات نتيجة لذلك، وعاد النظام للعمل في وقت مبكر من بعد الظهر.


وتعطلت عدد من الرحلات الجوية الكندية من وإلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بسبب انهيار النظام في الولايات المتحدة.


وأدت المشاكل التقنية التي بدأت أول أمس الثلاثاء، إلى آلاف التأخيرات وألغت مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

 

السلطات الكندية الولايات المتحدة كندا

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