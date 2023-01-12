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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة.. الكهرباء تنجح في إنتاج رقيقة إلكترونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


استطاعت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،  اقتحام مجال تصنيع السيليكون النقى وصولاً إلى السيليكون رُتبة الخلايا الشمسية  Solar-grade Si-SOGSi حيث قامت الهيئة وللمرة الأولى بتصنيع رقيقة الكترونية بدءاً من خام الكوارتز النقي.

 

كما شاركت الهيئة فى مجموعة العمل المكلفة باعداد دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) بدءاً من الخام.

وللهيئة دور كبير   في اعداد استراتيجية تنمية شبه جزيرة سيناء (استراتيجية سلام) وتم تقديم ملف يتضمن دراسات فنية واقتصادية لعدد أربعة مشروعات قومية، وشاركت كذلك  وضع الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وكانت الهيئة قد نجحت  فى تحقيق العديد من الإنجازات من خلال المساهمة الفاعلة فى الكثير من المشروعات القومية فيما يخص دورها الهام فى البرنامج النووى المصرى السلمى وخاصة دورة الوقود النووى استطاعت الهيئة خلال هذه الفترة إنجاز العديد من الخطوات الهامة فى مجال استكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية.

·    إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالى بمصر والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.

·   تنمية مقدرات خام الرمال السوداء من خلال الكشف عن تواجدات جديدة على ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر.

·    المساهمة فى تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة غليون.

.  تأسيس شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-ادكو, ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط.

·  انشاء وحدات اعلاء القيمة المضافة للخامات وخاصة معادن الرمال السوداء وذلك لتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخلاص مابها من عناصر اقتصادية واستراتيجية بحيث يتسنى من خلالها اقامة صناعات تكميلية متطورة على منتجات الرمال السوداء وفق التدرج التكنولوجي وعدم الاكتفاء بتصدير هذة المعادن مما يزيد من حجم الاستثمارات ومن ثم معدلات الدخل القومى.

·   تأسيس الشراكة بين الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء لمعالجة خام المونازيت الناتج من عمل الشركة واستخلاص العناصر الأرضية النادرة والعناصر النووية.

· المشاركة فى المشروع القومى تطهير البحيرات المصرية حيث تقدمت الهيئة بدراسات جدوى استغلال المعادن الاقتصادية بنواتج تكريك البحيرات ويتم الأن بالفعل أعمال تركيز واستغلال المعادن بمناطق بعض البحيرات.

·  المشاركة في المشروع القومي استصلاح المليون ونصف المليون فدان من خلال المسح الجيوفيزيائي الجوي للخزان الجوفي بمناطق المشروع لاستكشاف الخزان الجوفى وتحديد سمكه وعمق تواجده.

· اعداد وتقديم قاعدة بيانات بنتائج المسح الاستكشافى الجوى والأرضى للخزان الجوفى بمصر.

·  قامت الهيئة بدراسات المسح الجوي والأرضي لاستكشاف الخزان الجوفي وتحديد صلاحية التربة  بمنطقة المشروع القومي "استزراع 19 ألف فدان" بمحافظة الوادي الجديد وتقدير سعة الخزان الجوفي في المنطقة. بالاضافة الى استكشاف الخزان للمناطق الممتدة ما بين الخارجة والداخلة.

·  تكليف الهيئة بالقيام بعملية مسح جوي مغناطيسي وتثاقلي واشعاعى لمصر بالكامل لاستكشاف الموارد التعدينية والاشعاعية والطبيعية من خزانات المياه الجوفية والمناطق المحتملة لتواجدات البترول.

·  انشاء مركز معالجة وتاويل بيانات المسح الجيوفيزيائي الجوى والذى يعد المركز الأول من نوعه بمصر ومنطقة الشرق الأوسط. يساهم المركز فى تقسير بيانات أعمال المسح وتحديد مناطق التمعدنات والتراكيب الجيولوجية السطحية الى جانب تحديد أحواض الترسيب وخزانات المياه الجوفية واحتمالية تواجد البترول.

·   اعداد دراسات تنمية المثلث الذهبى بالاضافة الى اعداد استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد والمقدرات الطبيعية بمنطقة المثلث الذهبي وتم تقديم الدراسات والاستراتيجية الى مجلس الوزراء.

·  إعداد رؤية الهيئة حول تنمية منطقة حلايب–شلاتين.

·  بناءا على التكليفات الواردة قدمت الهيئة مقترح برنامج الاستكشاف الوطني لتواجدات الذهب والتمعدنات المصاحبة المخطط الزمني التنفيذي - .التكلفة التقديرية (مسح جوي – مسح جوي شامل – مسح جيوكيميائي) نموذج منطقة إمتياز بالصحراء الشرقية.

·  تم تكليف الهيئة باعداد دراسات حول استغلال طمى بحيرة ناصر وامكانية الاستفادة من المعادن الاقتصادية والاستراتيجية برواسب طمى البحيرة.

·   تكليف باعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن تعظيم أوجه الاستفادة من الملح الصخرى بمصر وتقديمها الى الجهات المعنية.

·  تكليف الهيئة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية فى استكشاف وتقييم خام الكوارتز والرمال البيضاء.

 

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