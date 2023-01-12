طلاب جامعة كفر الشيخ يطالبون بالمشاركة في القوافل الخاصة بـ حياة كريمة

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ؛ إن طلاب الجامعة على أعلى مستوى من الوعي والادراك؛ مضيفا أن مؤسسة حياة كريمة عقدت ندوات توعوية في جامعة كفر الشيخ وذلك في جميع الكليات عن نشاطات البرنامج العالمي حياة كريمة والذي يعيد تطوير الريف المصري بالكامل وذلك لأنه يضم أكثر من 60% من سكان جمهورية مصر العربية.

أضاف عبد الرزاق دسوقي خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن البرنامج العالمي حياة كريمة نظم قوافل طبية وبيطرية ويشارك فيها العديد من طلاب الجامعة بالإضافة إلى زيارة المشروعات القومية التي أنشأتها حياة كريمة.

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ؛ أن الشباب المصري يحب الخير ويملك قدرة عظيمة على تقديم الجهود بكل حماس في الأعمال التطوعية؛ بالإضافة إلى أن شباب كلية التربية النوعية قاموا بأعمال لتزيين وتجميل الميادين أو لأداء أعمال معينة في المدارس.

وتابع أن الطلاب هم من تقدموا بطلب للمشاركة في الأعمال التطوعية ولديهم إصرار على التواجد بشكل كبير في جميع المجالات التطوعية وذلك لأن الشباب المصري يحترم ويعي أهمية الأعمال التطوعية.