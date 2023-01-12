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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يشارك متابعيه صورة جديدة عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان عمر كمال متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر عمر في الصور يإطلالة شتوية كاجول، مرتدياً قميص كاروهات أحمر.

يذكر أنه قد كشف الفنان عمر كمال، عن تسجيله القرآن الكريم في ستوديو خاص به في منزله، قائلا: "تسجيل القرآن صدقة جارية لنفسي وأول واحد كلمني في الموضوع ده كان الفنان أحمد خالد صالح وهو صديقي وأخويا وقالي في واحد صوته حلو وعايزه يجي عندك يسجل قرآن".

وأضاف عمر كمال، في لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه انشغل بعدها ولكن له استوديو تسجيل في المهندسين، مشيرا إلى أنه تحت منزله مسجد اسمه أبو بكر الصديق وإمام المسجد صوته جميل وطلب منه التسجيل.

وتابع: "طلبت من امام المسجد يجي يسجل عندي وقلت له ما تيجي تسجل القرآن عندي واللي صوته كويس بيطلع يسجل عندي واعتبره صدقة جارية ومش ازدواجية".

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