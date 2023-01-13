البرلمان يواجه وزير الموارد المائية بـ 110 أدوات رقابية.. الثلاثاء المقبل

يشهد مجلس النواب جلسة رقابية حيث يناقش 110 أدوات رقابية حيث يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري يوم الثلاثاء المقبل.

الحفاظ على نهر النيل من التلوث



ويشهد المجلس مناقشة طلبات إحاطة وسؤالان عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، و يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد، يوم الأحد الموافق 15 يناير؛ وذلك بعد أن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين الماضي .

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النواب و وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والتي استمرت نحو 7 ساعات.