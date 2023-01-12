مصوّر سعودي يبرز جمال المناظر الطبيعية بالمملكة .. شاهد

رصد مصور سعودي يدعي محمد العنقري المناظر الطبيعية الخلابة في منطقة الحريق الواقعة بين مدينة شقراء ومنطقة سدير، ظهرت فيها طبيعة جبال طويق الشهيرة وهي تفيض بالأمطار والشلالات المتدفقة، بعد موجات الأمطار التي هطلت على السعودية مؤخراً.

وصورعددا من المشاهد الطبيعية لمنطقة الحريق مظهرة جريان السيول من أعلى جبال طويق، جنوب غرب الرياض.

وأضاف العنقري في حوار تليفزيوني له: "منذ أكثر من 10 سنوات وأنا أتمنى الوصول إلى هذا الموقع وآخذ لقطات ضوئية فيه للخروج بآمال فنية وإبداعية للموقع، لكن لصعوبة الوصول للمكان وقلّة هطول الأمطار بشكل غزير لم تتوفر إلا خلال هذا العام حيث ظهر الماء بهذا الصفاء والألوان، وقبل عدة أيام تمكّنت من الحصول على هذا المشهد في التوقيت المناسب والذي وجد أصداء كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت العنقري إلى أنه عاشق للتصوير وتوثيق جمال المواقع التي يرتادها، سواء داخل السعودية أو خارجها، فالتصوير بالنسبة له هو رسالة توثيقية لجمال وعظمة الخالق.