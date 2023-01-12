بيقطعوها ويبعوها .. سقوط عصابة سرقة السيارات القديمة بالمعادي

ضبط رجال المباحث بالقاهرة تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات القديمة بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات القديمة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بإرتكابه عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه "سيئى النية" مالكى مخزنين خردة - مقيمان بمحافظة الجيزة ، وتم بإرشاده ضبط المتهمين

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها وأقرا بتحصلهما على السيارات القديمة وتقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع ، وأمكن العثور بالمخزنين الخاصين بهما على (لوحات معدنية - قطع وأجزاء مختلفة من سيارات - عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى تقطيع السيارات) وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.