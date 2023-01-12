القوى العاملة: توفير 130 فرصة عمل للشباب في شركة عالمية | تفاصيل

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية الوزارة بمحافظة الإسكندرية، بشأن توفير 130 فرصة عمل للشباب من الذكور فقط بشركة عالمية لتصنيع البلاستيك والاكريليك، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية والشركة بقطاع التشغيل والتدريب، للحاصلين على مؤهل عالٍ أو متوسط أو بدون، والسن حتى 35 سنة على مجموعة من التخصصات والوظائف داخل الشركة.

وأوضح مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، فى تقريره للوزارة، أن فرص العمل المقدمة شملت 10 كيميائيين، و10 مهندسين، و30 فني تشغيل، و60 عامل إنتاج، و20 عامل خدمات، مع توفير تأمين صحى واجتماعى للعمال من الذكور فقط.

وأضاف مدير المديرية، أنه على الراغبين للتقدم لتلك الوظائف التوجه لإدارة بحوث العمالة بديوان المديرية، وعنوانها خلف نقابة الأطباء بشارع سيد فهمى المتفرع من شارع مصطفى كامل بسموحة.