بحث رفع معدلات حركة التوافد السياحي بالأقصر.. تفاصيل

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من ممثلي القطاع السياحي والمستثمرين وجامعة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالمحافظة والخطط الاقتصادية المستقبلية للمحافظة، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعظيم الاستفادة من خدمات البنية الأساسية والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية داخل المحافظة.



وناقش الاجتماع سبل العمل على رفع معدلات حركة التوافد السياحي إلى المحافظة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين لتحقيق المزيد من الازدهار لهذه الصناعة الحيوية والمؤثرة التي تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.



وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع، على ضرورة العمل على تهيئة كافة السبل لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى الأقصر خاصة مع امتلاكها المقومات المؤهلة لذلك وما يحظى به قطاع السياحة من دعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.