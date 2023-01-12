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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المثليين.. قانون أمريكي يحظر رفع أعلام غير الأمريكي فوق السفارات والقنصليات

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تشريعا يحظر رفع أعلام أخرى غير العلم الأمريكي فوق السفارات والقنصليات الأمريكية.

ويأتي مشروع القانون هذا بعد أن كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت برفع أعلام الفخر وأعلام Black Lives Matter فوق السفارات الأمريكية.

وقال النائب جيف دنكان: "علمنا الجميل يجب أن يكون العلم الوحيد الذي يرفع ويمثل بلدنا على مواقعنا الدبلوماسية والقنصلية في جميع أنحاء العالم.. العلم الأمريكي هو منارة للحرية، ولا يوجد علم أو رمز آخر يصور قيمنا المشتركة بشكل أفضل من النجوم والشرائط".

وشدد على أنه "من المهم التأكد من أن "أولد جلوري" (اسم العلم الأمريكي) هو العلم الوحيد الذي يرفرف فوق السفارات الأمريكية فقط لتمثيلنا في الخارج".

وحسب مكتب دانكان، فقد بدأ رفع راية الفخر في عام 2014، في ظل إدارة جو أوباما. وقد تم رفع علم الفخر فوق السفارات في أكثر من اثنتي عشرة دولة منذ ذلك الحين، بما في ذلك روسيا وإسبانيا والسويد وكوريا الجنوبية. 

وتم رفع علم Black Lives Matter في سفارات الولايات المتحدة في البرازيل واليونان وإسبانيا والبوسنة وكمبوديا وكوريا الجنوبية.

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وقال مصدر في الكونغرس إنه لم تكن هناك محادثات محددة حتى الآن حول تمرير مشروع القانون، لكن الجمهوريين متفائلون بأن القيادة الجديدة للحزب الجمهوري ستكون منفتحة على إجراء تصويت في ضوء الدعم الجمهوري الواسع للفكرة.

وقد حظر وزير الخارجية السابق مايك بومبيو رفع هذه الأعلام، لكن هذا القرار تم التراجع عنه في ظل إدارة بايدن. وفي أبريل 2021، سمح وزير الخارجية أنتوني بلينكن للسفارات والقنصليات برفع علم الفخر. بعد شهر واحد، أشار بلينكن إلى دعمه للسماح للسفارات برفع أعلام Black Lives Matter في ذكرى وفاة جورج فلويد.

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