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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تويتر تجرى تغييرات مهمة تصل لتطبيقها على آيفون.. كيفية إيقاف تشغيل واتساب بدون فصل الانترنت

واتساب
واتساب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عرض الخميس.. إلحق اشتري Nokia X30 بخصم 4200 جنيه

 

تعود شركة نوكيا Nokia الفنلندية من جديد بأقوى هواتفها بأرخص الأسعار التي تجعلها منافسة لهواتف سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي بجدارة.

 

هدية من سامسونج.. خصم 60% على موبايل Galaxy S20

 

إذا كنت من عشاق هواتف سامسونج  وتفضلها عن آيفون لكن مع ازدياد معدل التضخم العالمي فإن الأسعار في زيادة دائمة، فإن العروض والتخفيضات تقوم بإنقاذ هذه الأزمة.

 

هتفكر تشتريها؟.. أول سيارة كهربائية من شاومي بـ مليون و200 ألف جنيه

 

ظهرت تسريبات جديدة مرة أخرى ، بشأن السيارة الكهربائية الصينية شاومى Xiaomi التي يشوق الرئيس التنفيذي للشركة Lei Jun حيث أنها ستنافس سيارات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك “تسلا”، وبحسب المصدر أنها سيارة سيدان سيتم إطلاقها في عام 2024 .

 

خصم 50% على أحدث ساعة آبل Apple Watch

 

يتجه الغالبية العظمى من المواطنين إلى ارتداء الساعات الذكية أو ما يعرف بال smartwatch ، بسبب ما تحتويه من ميزات تتعلق بالصحة بجانب كونها مجرد ساعة.

 

ضد جشع التجار.. عرض على أحدث موبايل شاومي بـ 2000 جنيه

 

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك للشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على الهاتف الذكي شاومي Redmi A1 الذي يعتبر من الهواتف الحديثة.

 

خصم 13 ألف جنيه على موبايل سوني الجبار Sony Xperia 1 IV  

 

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على الهاتف الذكي سوني Xperia 1 IV الذي يعتبر من الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها في 2022.

 

بألوان عصرية وشبابية ..أحدث موبايل سامسونج Galaxy F04 بـ 2500 جنيه

 

كشفت شركة سامسونج Samsung عن أحدث هاتف رخيص لها Galaxy F04 منذ أيام قليلة، و اعتبارًا من اليوم ، سيكون متاحًا للشراء لأول مرة في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. إليك جميع المعلومات المتعلقة بالمواصفات والسعر إذا كنت تتطلع لشراء الهاتف.

 

تويتر تجرى تغييرات مهمة تصل لتطبيقها على آيفون.. تفاصيل

 

أعلن إيلون ماسك Elon Musk، مؤخرا أن شركة تويتر Twitter، ستجري قريبا بعض التغييرات المهمة على واجهة المستخدم الخاصة بها، وعلى ما يبدو أن منصة التدوينات المصغرة قد بدأت في طرح واجهة الصفحة الرئيسية المعاد تصميمها لمستخدمي أجهزة آيفون.

 

تحديث واتساب يتيح ميزة جامدة جدا.. هتخليك تقفل الواتس والنت شغال

 

أطلق واتساب WhatsApp، مؤخرا ميزة جديدة لأجهزة أندرويد وآيفون وأجهزة سطح المكتب، وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول إلى تطبيق المراسلة حتى إذا تم قطع اتصال الإنترنت في منطقتهم أو حظره، من خلال اتصال وكيل أو ما يعرف بـ "خوادم البروكسي"، حتي يتمكن المستخدمين من التواصل بسهولة والبقاء على اتصال حتى إذا تم تقييد الإنترنت بسبب الرقابة الحكومية.

 

 

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب آيفون تويتر شاومي WhatsApp التكنولوجيا

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