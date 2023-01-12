أزمات اقتصادية وغذائية تضرب المملكة المتحدة .. فيديو

مع تراجع قوة سوق العمل في بريطانيا واتجاه الاقتصاد هناك نحو الركود تباينت التوقعات في إمكانية تراجع التضخم بعد ان بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود وفي مطلع يناير الماضي شهدت انجلترا ارتفاعا قياسيا في المواد الغذائية فيما يعاني الكثير من الأسر جراء إرتفاع الأسعار فقد ارتفعت بداية من ديسمبر الماضي بنسبة تقترب من 14% وازمة الاقتصاد البريطاني اثرت بالفعل على التجارة الإلكترونية العالمية؛والتي اصبحت تغلق مستودعاتها وتسرح آلاف الوظائف وهو ما يمثل آلاف الرسائل بوجود أزمات بشركات قطاع التكنولوجيا.

وفي تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز الأخبارية. أظهر جانب اخر إنخفضت قيمة العقارات التجاريه في بريطانيا بقيمة 130 مليار جنيه استرليني العام الماضي نتيجه إرتفاع سريع في الفوائد ومحتمل حدوث ركود كبير في العقارات التجارية مع إنخفاض قيمة رأس مال بنسبة 3% الشهر الماضي فقط.

بالإضافة الى أن الوحدات الصناعية تضررت بشكل كبير وانخفض قيمتها بنسبة حوالي 4.4% ومتوقع ان تستمر المعاناة لفترة اطول وفقا لبنجولدمان 6 والذي يتوقع بإنخفاض القيمة العقارية في بريطانيا إلى الخمس بنهاية عام بنهايه عام 2024 في الوقت نفسه تحولت نظرة الإستثمار من قبل الشركات الأعضاء بالمملكة المتحدة إلى السلبية لأول مرة وذلك منذ اكثر من عامين مع الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد واشار بعد الخبراء إلى ان بعض المنتجين سيلجأو إلى خفض كمية الإنتاج او خفض العاملين او كليهما وذلك بغض النظر عن حزم الدعم الحكومي.