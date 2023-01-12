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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها .. أسعار حفل شيرين بالكويت

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

 

الليلة.. تعرف على أسعار حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لاحياء حفلها بالكويت الليلة، حيث كان قد تم تأجيل الحفل بسبب بعض الظروف الشخصية التى مرت بها مؤخراً.

وتتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي"، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.

خاص| سامح حسين يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي مسرحية الشعراوي.. فيديو

حرص الفنان سامح حسين على توجيه رسالة شديدة اللهجة لـ منتقدي تقديم مسرحية تحكي السيرة الذاتية لـ الشيخ محمد متولي الشعرواي .

وقال سامح حسين فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد على هامش حضور عرض “تقدر” :"بقول للمنتقدين تابعوا الحركة المسرحية عشان نصدق نقدكم وعايزين نشفكوا بتتفرجوا على مسرحيات ومؤتمرات وبتطالبوا وزارة الثقافة بالتطوير قبل النقد ".

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

يبدأ الموسم السينمائي الخاص بإجازة منتصف العام خلال الأيام القلية القادمة ، حيث سيتم طرح عدد من الأفلام السينمائية التى تناسب الاسرة التى تسعي للذهاب الى السينمات خلال تلك الاجازة.

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

حالة من الحزن والانهيار سيطرت على الفنانة ريم البارودي عقب وصول جثمان والدها إلى مسجد السلام بمدينة نصر.

وظهرت الفنانة ريم البارودي فى حالة انهيار وقد ارتدت الحجاب استعداداً لصلاة الجنازة علي والدها ، وحرصت الفنانة زينة على مرافقتها ومساندتها فى تلك المحنة ، نظراً للصداقة التى تجمعهما .

وفاة عازف الجيتار الإنجليزى الشهير جيف بيك عن 78 عاماً

توفى عازف الجيتار الإنجليزى الشهير جيف بيك عن عمر يناهز 78 عاما، حيث يعد واحداً من أهم العازفين بعدما ظهر فى برنامج "ذا يارد بيردز" .

وكشفت أسرة عازف الجيتار الإنجليزى الشهير جيف بيك، عن أن وفاته جاءت بعد إصابته بعدوى الالتهاب السحائى فجأة.

شاهد.. طرح برومو فيلم جروب الماميز لـ روبي ويسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، برومو فيلمها الجديد “ جروب الماميز ”. 

فيلم جروب الماميز يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ويسرا اللوزى  ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

قبل ساعات من انطلاقه .. التفاصيل الكاملة للموسم الثاني من برنامج "الدوم"

ينطلق اليوم الخميس أولي حلقات البرنامج الأكبر في اكتشاف المواهب بمصر والعالم العربي “الدوم” .

مواعيد عرض برنامج الدوم 
ويعرض الموسم الثانى من برنامج الدوم على قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشر مساء.



 

الفن مصر شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب ريم البارودى شيرين عبدالوهاب

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