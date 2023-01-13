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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على محددات التوزيع العادل للمقتنيات المائية لخدمة الأراضى الزراعية بالقانون

الاراضي الزراعيه
الاراضي الزراعيه

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن محددات التوزيع العادل للمقتنيات المائية لخدمة الأراضى الزراعية وذلك وفقا لقانون الموارد المائية والري بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 81 لسنة 2023، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، والذي جاء فى مادته الأولى أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى.

 

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

 توزيع المقننات المائية

وتضمن القانون مجموعة من الآليات والضوابط بشأن توزيع المقننات المائية وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدوديتها وتعظيم الاستفادة منها خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح المزيد من الأراضى.

ووفقا للقانون، تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل فى دائرة اختصاصها، كما تحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

وطبقا للتشريع، للمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعًا عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة .

وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة.

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