تفاصيل جلسة رئيس نادي البنك الأهلي بالمدرب الجديد واللاعبين

عقد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي جلسة جمعته بالمدير الفني واللاعبين قبل انطلاق مران اليوم.

وأكد نصار أنه لا مجال للحديث عن المرحلة الماضية بكل ما تحمله من إيجابيات وسلبيات.

وأشار إلي أن يجب عودة شخصية فريق البنك الأهلي المعروفة لدي الجميع ،ويجب أن يكون شعار المرحلة القادمة العمل والإصرار والروح القتالية العالية.

وأكد أنه لا يمكن أن تكون هذه مكانة فريق البنك الأهلي في جدول الترتيب خاصة مع وجود هذه الكوكبة من النجوم.

وأوضح بأن أمير عبد العزيز ليس غريب عن الفريق ،ويمتلك قدرات فنية وتدريبية رائعة وقادر علي إعادة ذاكرة طموح فريق البنك الأهلي هذا الموسم.

واختتم حديثه بأن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ولجنة الكرة لديهم كل الثقة في عودة شخصية فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة.