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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

يغفل عنها الكثيرون.. سُنة مهمة يوم الجمعة ثوابها عظيم

صدى البلد

هناك سنة مهمة يوم الجمعة من فعلها أضاء الله له ما بين الجمعة للجمعة الأخرى، اى انك تكون موفقًا لما تفعل اى ان الله ييسر لك جميع أفعالك وتعان على طاعة الله وعلى الرزق الحلال وعلى المذاكرة وفى كل أمور حياتك فهو نور يجعله الله للعبد بسبب قراءة سورة الكهف، والدليل على ذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ))، هكذا قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

سورة الكهف 

وأضاف “عثمان”، خلال فيديو عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، أن قراءة سورة الكهف من أهم سنن يوم الجمعة والتى يغفل عنها كثيرون. 

وأشار الى أن قراءة سورة الكهف تكون من طلوع فجر يوم الجمعة حتى غروب شمسها، فإذا إنشغل الإنسان عن قرأتها كاملة فله أن يقرأها على أجزاء ولكن الأهم أن لا يمر يوم الجمعة دون ان يقرأها، فإن غفل وتركها فيكون قد ترك ثواب عظيم وفضل كبير من الله.

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سر قراءة أخر 10 آيات من سورة الكهف 

سر الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف لهذا السبب.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال».

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وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فعنه ذكر العلماء أنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فقالت دار الإفتاء، أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

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