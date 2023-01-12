لجنة تفاوض تسجيل المهندسين بالفاتورة الإلكترونية تلتقي وزير المالية

قامت اللجنة التي شكلها المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين- بالاجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من مساعدي الوزير، صباح اليوم. لمناقشة التحديات والمصاعب التي تواجه جموع المهندسين مع الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الضريبية، وخلال اللقاء تم تقديم عرض موضوعي لكل خطوات مراحل العمل الهندسي.

وقد تم الاتفاق على الآتي :

1- التأكيد من قبل الوزارة أن المهندسين أصحاب السجلات الهندسية -غير المتعاملين مع الجهات الحكومية- والشركات غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية .

2- التأكيد على قرار مد فترات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى 1 يوليو 2023 بدلا من 30 أبريل 2023.

3- تستكمل اللجنة إجراء المفاوضات التفصيلية فوراً، لمراجعة المنظومة الضريبية عبر اجتماعات مكثفة مع مصلحة الضرائب خلال الفتره القادمة، وصولاً لإصدار بروتوكول بين نقابة المهندسين ووزارة المالية والأطراف المعنية، يُراعي طبيعة العمل المهني للمهندس، والأعباء التي يتحملها في سبيل إنجاز مهام عمله.