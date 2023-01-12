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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي: هناك زيادة نفوذ المخابرات الأجنبية في الفضاء السيبراني

مجلس الأمن الروسي
مجلس الأمن الروسي

قال مجلس الأمن القومي الروسي اليوم الخميس إن وكالات الاستخبارات الأجنبية كثفت بشكل كبير من تأثيرها المدمر على البنية التحتية للفضاء السيبراني وتكنولوجيا المعلومات الروسية العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قوله إن اللجنة المشتركة بين الوكالات التابعة لمجلس الأمن الروسي بشأن أمن المعلومات لاحظت أن وكالات الاستخبارات الأجنبية كثفت بشكل كبير من تأثيرها المدمر على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الروسية العام الماضي .

وعقدت اللجنة يوم الخميس اجتماعا لاستعراض أمن المعلومات في روسيا في عام 2022 وإجراءات تعزيزه.

وقالت اللجنة "لوحظ أن الوضع تميز بزيادة كبيرة في حجم وكثافة التأثير المعلوماتي والفني المدمر على البنية التحتية للمعلومات الوطنية، الذي قامت به الوكالات الخاصة للدول الأجنبية والجماعات الإجرامية الدولية".

وفي الوقت ذاته، أشار المشاركون إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات والهياكل ذات الصلة جعلت من الممكن مواجهة هذه التهديدات.

وقال المجلس عقب الاجتماع إن "الإجراءات التي تم اتخاذها جعلت من الممكن منع خرق وسلامة واستدامة تشغيل البنية التحتية للمعلومات".

كما طورت اللجنة مجموعة من الإجراءات لتعزيز أمن المعلومات وسط التهديدات والتحديات المحتملة.
 

مجلس الأمن القومي الروسي المعلومات الروسية روسيا

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