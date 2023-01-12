الصين: الغرب ألقى بالعالم في حالة من الفوضي

قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، اليوم الخميس، إن النظام القائم على القواعد في الغرب ألقى بالعالم في حالة من الفوضى وتسبب في الكثير من المشاكل.

وقال تشانج جون: “نريد أن نسأل ما هي المعايير التي يقصدها هذا النظام القائم على القواعد. من يطور هذه المعايير؟ ما زلنا ننتظر إجابة واضحة لا لبس فيها ".

وأوضح مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة أنه حتى الآن، أغرق هذا النظام العالمي المجتمع في الفوضى وتسبب في الكثير من المشاكل.

وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، إلى التهديد الذي يهدد النظام العالمي الذي أنشأته الدول الغربية بسبب تطور التعاون بين روسيا والصين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في لقاء مع السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف، إن الجانبين الصيني والروسي لا يعترفان بالهيمنة أحادية القطب.