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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس تحتل المرتبة الرابعة بين أفضل إطلالات عالمية لعام 2022

بلقيس
بلقيس

حصدت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي المركز الرابع عالمياً عن فئة best dressed "أفضل فستان" بين نجمات العالم بحسب إحصاءات الجائزة العالمية red carpet fashion awards " جوائز السجادة الحمراء للموضة".


وأطلت بلقيس بفستان أزرق اللون، ضمن أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة الرياض بالسعودية، ولفتت الأنظار وقتها من خلال الفستان المصمم من قبل ماركة "فيرزاتشي" الشهيرة.

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وحصل على المراكز الأولى نجوم كبار على مستوى العالم، حيث حلت النجمة هانا وادينغهام والحاصلة على الجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة على المركز الأول، وحلت ثانية الممثلة الانجليزية جودي تيرنرسميث، وحلت البريطانية شيلا أتيم صاحبة جائزة لورانس أوليفييه لأفضل ممثلة بالمركز الثالث.


وكانت قد حصدت بلقيس على جائزة افضل كليب لعمل عربي عن أغنيه "أمام مرايتي"، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسة شرسة من عدد كبير من المطربين.


وتعاونت بلقيس خلال الفيديو كليب مع المخرج  اللبناني دان حداد وهي من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.


وكانت بلقيس قد وجهت من خلال الأغنية رسالة قوية لمواجهة التنمر، حيث أن كلمات الأغنية تحكى عن قصص واقعية تشبه الكثير من البنات منذ طفولتهم.

بلقيس النجمة الإماراتية بلقيس أفضل فستان carpet fashion awards السجادة الحمراء فيرزاتشي

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