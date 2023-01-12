نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من تعادل الأهلي أمام المصري

انتهت مباراة الأهلي والمصري بالتعادل السلبي 0 - 0 بين الفريقين، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "#نزيف_جديد : الاهلي يواصل نتائجه المتذبذبة ببطولة الدوري بتعادل جديد أمام فريق المصري سلبياً 0/0.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الأول في قمة المسابقة برصيد31 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 13 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 4 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وأحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.