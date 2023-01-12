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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جواو فيليكس يقود تشكيل تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

جواو فيليكس
جواو فيليكس

أعلن جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي

وشهد تشكيل تشيلسي تواجد الوافد الجديد جواو فيليكس، المُعار من أتلتيكو مدريد.

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - خاليدو كوليبالي

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - دينيس زكريا - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت - هال

خط الهجوم: كاي هافرتز - جواو فيليكس.

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق فولهام.

 

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