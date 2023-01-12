عبدالغفار: تدريب العاملين بـ الصحة على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة الشهر المقبل

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية التوسع في خدمات الفحوص الجينية، للكشف المسبق عن الأمراض الوراثية، التي يعاني منها الكثير من المواطنين، وضرورة تجنبها.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية إجراء هذه الفحوصات الهامة قبل الزواج لمواكبة التطورات العالمية، وإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة.

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، سيتم التوسع في هذه الفحوصات من خلال المعامل المركزية للوزارة ومن الجهات التي تقدم الخدمات الطبية، وتدريب العاملين بالمعامل في مصر على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة والحديثة بداية من الشهر المقبل وتوفير الكواشف والأجهزة تمهيدا لتعميمها.

