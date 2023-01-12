ذاكر بينما الآخرون نائمون .. جمال شعبان يوجه رسالة مهمة بسبب الأزمات العالمية

يحرص الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على التحذير بشكل متكرر من خطورة الحزن والقلق والتوتر على القلب والجسم بشكل عام وأنه أحد الأسباب المؤدية للوفاة.

ومع الأزمة العالمية الراهنة يتعرّض الكثير إلى الاضطراب والخوف من الناحية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار حرص الدكتور جمال شعبان على لفت انتباه المواطنين للحل العملى للتغلب على القلق والحزن وتغيير الحياة بشكل أفضل بدلا من البكاء.

ونشر الدكتور جمال شعبان منشور عبر صفحته على الفيس بوك ، نتائج دراسة أجنبية حديثة تؤكد هذا الفكر وكانت ترجمتها " ذاكر بينما الآخرون نائمون، واعمل بينما الآخرون يتسكعون، واستعد بينما الآخرون يلعبون ، واحلم بينما الآخرون يتوهمون"

منشور الدراسة

وأضاف جمال شعبان قائلا “سنوات عجاف ستمضي سريعا وتأتي أعوام الخصب والنماء والسنبلات الخضر".