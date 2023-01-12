محافظ كفرالشيخ: منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 30%

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أهمية تعاون جميع أجهزة الدولة المختلفة، لمواجهة جشع التجار والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وسلامتها، وضبط الأسعار بالأسواق، متوعدا المخالفين بإجراءات رادعة تصل إلى حد الإغلاق.

وشدد اللواء جمال نور الدين خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على ضرورة إعلان أسعار السلع الغذائية على المنتجات، لافتا إلى أن هناك منافذ ثابتة ومتحركة تجوب جميع شوارع قرى ومراكز المحافظة لتحقيق وصول السلع للمواطنين بتخفيضات ما بين 10 إلى 30 %.

تابع محافظ كفرالشيخ، كما تواصل أجهزة المحافظة حملاتها على المخابز لضبط وزن وجودة رغيف الخبز وتوافره للمواطنين طبقا للمواصفات، لافتا إلى أنه جرى توعية أصحاب المحلات التجارية بأهمية الإعلان عن الأسعار، وتوضيح العواقب عن عدم إعلان قائمة بأسعار كافة السلع الغذائية والالتزام بها.

