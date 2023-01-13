مصطفى بكري: إحنا اتربينا على البتاو والمش والشلولو..شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت أمس..والتموين عليها دور رقابي لضبط السوق

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

قادرين نستحمل علشان مصر.. مصطفى بكري: إحنا اتربينا على البتاو والمش والشلولو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المصري عبر العصور يستطيع الصمود في الأزمات، معلقا “إحنا اللى اتربينا على البتاو والمش والشلولو وقادرين نستحمل تاني علشان نقف مع مصر وواثق بإذن الله بعد ما أخدنا درس من سنوات وهنعدي ”.

قال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ليبيا سقطت بالتخريب والفوضى وقادتها لا يزالون يحاولون انقاذها، مؤكدا أنه إذا ضاعت الدولة سينهار كل شئ ولن يجد المصري متطلبات المعيشة البسيطة.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. تفاصيل كاملة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد استقرار الأحوال الجوية، قائلة إن سقوط الأمطار سيستمر على مدار اليوم وغدًا، منوهة بأن يوم الإثنين المقبل سيشهد موجة أمطار على محافظات كثيرة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة على قناة "دي إم سي"، أنه بنسبة كبيرة ستستمر التقلبات الجوية لمنتصف الأسبوع المقبل.

شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت أمس..والتموين عليها دور رقابي لضبط السوق..فيديو

كد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن انخفضت أمس بقيمة 5 جنيه لتصل إلى 50 جنيها بدلا من 55 جنيها في المزرعة.

وقال عبد العزيز السيد، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن وزارة التموين مسئولة عن عدم الرقابة المستمرة على أسواق الدواجن، للتأكد من انضباط الأسعار.

عبدالغفار: تدريب العاملين بـ الصحة على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة الشهر المقبل

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية التوسع في خدمات الفحوص الجينية، للكشف المسبق عن الأمراض الوراثية، التي يعاني منها الكثير من المواطنين، وضرورة تجنبها.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية إجراء هذه الفحوصات الهامة قبل الزواج لمواكبة التطورات العالمية، وإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة.

اتخذنا قرار بتعطيل الدراسة والامتحانات.. محافظ الإسكندرية يكشف استعداداتهم للأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن بالأمس كانت هناك أمطار غزيرة جدا الساعة الرابعة صباحا، مصحوبة بالثلوج و إشتدت جدا الساعة السادسه والربع، مما اضطرنا لإتخاذ قرار بتعطيل المدارس والإمتحانات لجميع المراحل.

وأوضح محافظ الإسكندرية خلال مداخلة له في برناج "أخر النهار" تقديم "الإعلامي تامر أمين" المذاع على "فضائية النهار" أن هناك تنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية وطلبت منهم تعطيل الدراسة، وتأجيل الإمتحانات الحالية إلي نهاية فترة الإمتحانات.



ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني عقد منذ تشكيله 18 اجتماعا.. فيديو

قال ضياء رشوان، إن مجلس الأمناء قد شكل من 19 زميلا وزميلة وشمل مجالات مختلفة ولكن يتسموا بالتفاهم فيما بينهم، وبدأ مجلس الأمناء أعماله بأول اجتماع له يوم 5 يوليو، وحتي اللحظة الحالية قد أقام 18 اجتماعا خلال 6 أشهر بمعدل كل 10 أيام اجتماعا.

وأوضح ضياء رشوان مقدم "برنامج مصر جديدة" المذاع على "قناة etc" أن مجلس الأمناء بعد استقراره على ثلاثة محاور أساسية سياسي ومجتمعي واقتصادي وكل محور به عدد من اللجان 5 لجان بالمحور السياسي و6 لجان بالمحور المجتمعي و8 لجان بالمحور الاقتصادي.



شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن جرام الذهب في مصر عيار 21 سلعة حساسة، و يتأثر بحالة السلم والحرب، وسعر البترول، وكل المواقف الدولية.

وأضاف نادي نجيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، أن الذهب قابل للصعود عالميا، وبالتالي يتأثر السوق المصري، ويرتفع أسعار الذهب وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21.



لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة حول انتقال الفيروس.. فيديو

أكد الدكتور حسام مسعود٫ رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا٫ أن كورونا ظهرت ولن تختفي والخوف من كورونا هو الذي لا بد أن يختفي.

وأضاف الدكتور حسام مسعود٫ رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”٫ على قناة “المحور”٫: “متحور دلتا أكثر خطرا من أوميكرون لأنه كان يصيب الجهار التنفسي السفلي”.

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل زيادة سعر الحديد ..فيديو

أكد المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية، أن كل خامات الحديد مستوردة، وتتأثر بسعر الدولار وسعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك 3 زيادات حدثت للحديد خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقال الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عقار يا مصر”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان أسعار الحديد تراوحت من 23 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، مؤكدا ان هناك حالة ارتباك في سوق الحديد.

وتابع رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية، أن هناك حركة بطيئة للمستهلكين، مؤكدا أن شركات التسويق العقاري والبناء توقفت نتيجة ارتفاع أسعار الحديد.



رئيس معهد التخطيط القومي: عام 2023 صعب اقتصاديا.. فيديو

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي،أن كل التقارير الدولية تشير إلى أن عام 2023 سيكون عاما صعبا من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى العالم سيعاني من الكساد والتضخم.

وقال أشرف العربي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن من الممكن أن يكون هناك فرص لعبور لهذه التحديات، موضحا أن المعهد يركز على دراساته المتعمقة من الناحية الاقتصادية ودراسة الحالة على المستوى المحلي أو الدولي.