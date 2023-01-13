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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرير محضري تهريب وتبديد كمية من الأقمشة والخامات المستوردة بجمارك القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات ) بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة الدكتور هشام العدوي المدير العام بالتنسيق مع الادارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم ، محضرى ضبط وتبديد لشركتين قامتا بتبديد كمية كبيرة من الأقمشة والخامات المستوردة الغير خالصة الضرئب والرسوم الجمركية بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

فى الحالة الأولى تم تشكيل لجنة جمركية من أحمد جابر ومصطفي سلطان رؤساء أقسام المكافحة وأحمد فتحي رئيس قسم بالسماح المؤقت ، توجهت لمقر شركة أ . ل وجرد المخازن ومراجعة الرصيد الفعلى طبقا لأذونات الإفراج الواردة للشركة والدورة المستندية والكميات المصدرة وعقود التشغيل لدى الغير وأسفرت تلك المراجعة عن إثبات وجود عجز فى الرصيد المخزنى الخامات بحوالى 861 طن خامات وقيام الشركة بالتصدير الوهمي لعدد 54 شهادة صادر وتهريب الأرصدة الي السوق المحلي دون الرجوع للجمارك .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات والتعويضات المستحقة 10مليون و937 ألف و849 جنيه .

وفى الحالة الثانية تم تشكيل لجنة من مايكل سمير مدير ادارة ومصطفي سلطان رئيس القسم لإجراء الجرد اللازم والمطابقة المستندية لأعمال شركة س . ل فتبين وجود عجز 6 طن في الرصيد المخزنة للأقمشة المستوردة ناتج عن تهريب الارصدة الي السوق المحلي دون الرجوع للجمارك

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات والتعويضات المستحقة 303 ألف و310 جنيه .

كما تم ضبط عدد من سيارات النقل السياحي التابعة لبعض شركات السياحة مخالفة لخطوط سير لهذه السيارات وتم تحرير عدد 8 محاضر لهذه الشركات

وقام بالضبط محمد عبد الرحمن وروماني فؤاد مديري الادارة وهشام فتحي رئيس القسم .

وبلغت قيمة الغرامات والتعويضات المقررة بمبلغ وقدرة 720 ألف و543 جنيه 

وتم التصالح فيها وسداد كامل الغرامات المستحقة .

قرر الدكتور هشام العدوي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط لهذه الشركات.


يأتي ذلك في اطار تعليمات وتوجيهات السيد الاستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك باحكام الرقابة الجمركية والتصدي لكافة محاولات التهرب الجمركي.

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