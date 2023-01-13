28 مليار جنيه إجمالي السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى 28.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.304 مليار ورقة منفذة على 348 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال تعاملا الأسبو الماضي بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15551.47 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 2807.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.06% ليغلق عند مستوى 4234.81 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.70% ليغلق عند مستوى 19086.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3512.79 نقطة.

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1020.4 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%.