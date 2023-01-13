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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون تكاليف.. ما أنسب ديكور يجب أن تستخدمه

صدى البلد

صرح المهندس عبد الله الحسينى إستشارى وخبير الديكور والتصميم الداخلى، أن للديكور أهميته سواء كان الديكور للمنزل أو فى معرضك أو عملك أيا كان ، فهو يضفى جمالا على المكان ويعطى الإحساس بالراحة  ويجعلك تحب تجلس فى المكان أو أن الآخرين يجلسون معك وهم فى راحة ويودون دائما الجلوس معك فى مكانك ، أو أن ذلك هو مكان عملك فإنه يزيد من عملائك أو على الأقل فإن عملائك لن يهربوا منك .

 
وقال المهندس عبد الله الحسينى، أن الديكورات تجعل المكان أكثر تشويقا أو القدرة على الاسترخاء والإحساس بالراحة فى المكان ، لذا فهو يعتبر طريقة لجذب عملائك ، أو يزيد من قدرتك على الإبداع أو الاسترخاء  وذك كله يأتى من أساسيات الديكور السليمة وكذلك الاساليب المتغيرة باستمرار .


وتابع المهندس عبد الله الحسينى إستشارى وخبير الديكور، الديكور له تأثير كبير على حياتنا، فهو يساعد على علاج الحالة النفسية للأفراد والتخلص من الطاقة السلبية وإعادة استخدام الأشياء القديمة غير المستغلة وإضفاء الجمال والروعة على بيوتنا، وذلك لأن الديكور هو أحد الفنون لتصميمات الأثاث والمقتنيات بطريقة متحضرة ومعاصرة وذو ذوق رفيع وجذاب، ويعتبر فن الديكور هو أحد الفنون الحديثة في وقتنا الحالي والتي يلجأ لها العديد من الأشخاص عند تأسيس منازلهم الجديدة.


وأوضح المهندس عبد الله الحسينى، أن فن الديكور يلعب دوره في الألوان فاللون قادر على خلق اتساع المكان ووهم الأشخاص برؤية الديكور بشكل مختلف وأنه عندما تكون الغرف ذات مساحة قليلة يجب علينا وضع الألوان الأكثر وضاءه وتكون ذات الألوان الزاهية لأن اللون الزاهي يتسع به شكل الغرف أما إذا كانت الغرف تتمتع بالمساحة الكبيرة فهنا يمكننا اللعب بالألوان كيفما نشاء.


وأكد المهندس عبد الله الحسينى، يجب وضع بعض اللمسات الفنية التي تكشف عن حيوية المنزل ونشاطه، وهى عبارة عن وضع الزهور الذي يعطينا الطاقة الإيجابية للمكان ووضع اللوحات الفنية البسيطة الممتعة.


وأشار الحسينى، أن الإنسان في منزله يجب أن يحدد أماكن أكثر خصوصية له من حيث الراحة والإنفراد مثل غرف النوم مثلاً فيجب أن تكون غرفة النوم بعيدًا ما عن غرف الاستقبال وتصمم بديكورات خاصة تجعلها مختفية عن العيون بقدر الإمكان.

الحالة النفسية الطاقة السلبية التخلص من الطاقة السلبية ديكور اختاري ديكور بيتك

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