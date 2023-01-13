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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة في السعودية موديل 2023.. صور

ارخص سيارة في السعودية
ارخص سيارة في السعودية موديل 2023

يضم السوق السعودي العديد من اصدارات 2023، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة لراغبي شراء سيارة جديدة، وتعتبر السيارة ميتسوبيشي ارتراج واحدة من ارخص السيارات المطروحة داخل السوق السعودي، حيث تقدم بسعر يبدأ من 41.400 ريال.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ارخص سيارة في السعودية موديل 2023 من ميتسوبيشي.

 ارخص سيارة في السعودية موديل 2023

اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

 

الفئة الاولى GLX LL ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بقيمة قدرها 41.400 ريال، و 46 الف ريال للفئة الثانية GLX HL موديل 2023.

 ارخص سيارة في السعودية موديل 2023

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

 

يمكن للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 التسارع من من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 14 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، حيث تتسمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات.

 ارخص سيارة في السعودية موديل 2023

وينتج محرك السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 محرك قوة قدرها 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران 100 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5 لتر لكل 100 كم.

 ارخص سيارة في السعودية موديل 2023

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام الوسائد الهوائية، وقفل مركزي للابواب، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومصابيح أمامية حادة المظهر، مع نسبة طول بلغت 4.245 متر، و 1.670 متر للعرض.

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