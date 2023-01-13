فيليكس يُطرد في مباراته الأولى.. تشيلسي يخسر من فولهام في الدوري الإنجليزي

واصل فريق تشيلسي سلسلة نتائجه السلبية بالهزيمة أمام فولهام بهدفين لهدف المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي السابق، التسجيل لفولهام في الدقيقة 25.

وعادل السنغالي خاليدو كوليبالي النتيجة لتشيلسي بهدف في الدقيقة 47.

وتحصل جواو فيليكس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 في أول مباراة له بقميص تشيلسي.

وسجل كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني لـ فولهام في الدقيقة 73 مانحًا فريقه الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فولهام للنقطة 31 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس.

تشكيل تشيلسي

وشهد تشكيل تشيلسي تواجد الوافد الجديد جواو فيليكس، المُعار من أتلتيكو مدريد.

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - خاليدو كوليبالي

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - دينيس زكريا - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت - هال

خط الهجوم: كاي هافرتز - جواو فيليكس.