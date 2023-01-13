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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق: يحيى الكومي تمت إقالته من رئاسة الإسماعيلي

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي السابق تم إقالته من رئاسة قلعة الدراويش عكس ما يردد أعضاء المجلس عقب الرحيل عن النادي في الأيام الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي تمت إقالته من رئاسة النادي ولم يتقدم باستقالته كما يردد البعض في الفترة الماضية ".

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وتابع:" الإسماعيلي يعاني من أزمات إدارية في الوقت الحالي تهدد مسيرة فريق الكرة في الوقت الحالي ويجب تكاتف أبناء الدراويش لانتشال الإسماعيلي من أزمته الحالية ".

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