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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

صدى البلد

سجلت المؤشرات الأمريكية ثالث ارتفاع يومي لها مع إغلاق جلسة أمس الخميس  بينما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية علامات على التباطؤ في الشهر الماضي مما هدأ المخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كثيرًا في المدى القريب.

وارتفع مؤشر الداو جونز بأكثر من 200 نقطة أو 0.6% مسجلاً أعلى إغلاق له في شهر ونصف، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% بعد أن قلص من ارتفاعاته بنهاية الجلسة مع فشله باختراق مستويات 4000 نقطة، بينما استطاع مؤشر ناسداك المركب الإغلاق فوق مستويات 11000 نقطة مرتفعاً بنحو 0.6%.

ويترقب المستثمرون يوم الجمعة نتائج  عدد من البنوك الأمريكية الكبرى، حيث يبدأ موسم أرباح الربع الرابع لشركات S&P 500.

من المتوقع أن تنخفض أرباح S&P 500 الإجمالية على أساس سنوي في الربع الرابع وفقاً لبيانات IBES من Refinitiv، والتي ستكون أول انخفاض في الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة منذ عام 2020.

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سجل مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، زيادة معتدلة في ديسمبر، في مؤشر جديد على انحسار بعض ضغوط الأسعار، ما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وبنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق. يرى الاقتصاديون أن هذا المقياس -المعروف باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- هو مؤشر أفضل للتضخم الأساسي من المقياس الرئيسي (الإجمالي).

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.1% عن شهر نوفمبر، وهو أول انخفاض في عامين ونصف، بدعم من تراجع تكاليف الطاقة. وبذلك سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 6.5% عن مستواه قبل عام.

كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى ارتفاع المقياس الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 0.1% في المقياس العام.

 

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