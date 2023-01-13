جريشة: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. وهذا موقفي من إنذار متولي

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن وليد عبدالرازق أدار مباراة الاهلي والمصري بشكل جيد، ولكن هناك لعبة واحدة أخطأ فيها بسبب قيام مدافع المصري بدهس قدم محمد شريف خارج منطقة الجزاء، ولو كان سجل هدفا للمصري كان سيتم إلغائه.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك انذار مستحق ضد محمود جاد حارس المصري، الذي سقط على الأرض ولم يخضع للعلاج، وتوجه لمدرب الحراس سعفان الصغير وانذره".

وأضاف: "لعبة رامي ربيعة مع جريندو ليست فيها ركلة جزاء لصالح المصري مطلقا".

وأكمل: "لآتوجد شئ مؤثر في نتيجة المباراة، والحكم احتسب 6 دقائق، وزاد عليهم دقيقة و16 ثانية، لكنه أدار المباراة بشكل جيد".

وزاد: "لم نسمع حوار حكم المباراة مع محمود متولي، ولا نعرف سبب البطاقة الصفراء، وارد أن يكون اللاعب اعترض بشكل غير لائق، لا استطيع الحكم على صحة الانذار، والأمر متروك لتقدير حكم المباراة، والأفضل أن أي حكم يبتعد عن اللاعبين، ولكن في النهاية لا نلوم على وليد عبد الرازق، اللوم يكون على اللاعب الذي ذهب إليه للاعتراض".

وأتم: "وليد عبدالرازق أدار للأهلي أول مباراة في تاريخه، وقدم مستوى جيد".