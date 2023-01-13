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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايزين نغني معاك..أبطال قادرون باختلاف يوجهون رسالة لـ تامر حسني على الهواء

ساجدة وتقى
ساجدة وتقى

قدم الإعلامي شريف بديع فقرة خاصة من برنامج "إنبوكس" على قناة "صدى البلد 2" باستضافته لعدد من أبطال قادرون باختلاف، بعنوان "نجوم استثنائيون من ذوي الهمم"، حيث قدموا رسالة خاصة إلى الفنان "تامر حسني" . 

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وطالبت ساجدة وتقى أبطال قادرون باختلاف خلال لقائهم في برنامج "إنبوكس":  "احنا عايزين نقابل الفنان تامر حسني علشان اغني معاه".

وناشد الإعلامي شريف بديع، تامر حسني بتلبية طلب ساجدة وتقى، قائلا "يا تامر حسني ساجدة وتقى نفسهم يقابلونك ويغنوا ويمثلوا معاك وانت فنان معروف انك بتلبي طلبات الجمهور، خاصة الأطفال اللي بتحبك".

رسالة إلى تامر حسني 

وأكمل شريف بديع: "بوعد ساجدة وتقى اني هبعت الفيديو ده مخصوص إلى تامر حسني علشان يتواصل معاكم في أقرب وقت، وانتم ديما منورنا بجمالكم".

 

تامر حسني قادرون باختلاف انبوكس صدى البلد ذوى الهمم

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