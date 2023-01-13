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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يأكل الفحم المشتعل والزجاج| طبيب نفسي يكشف حقيقة الرجل الخارق.. فيديو

رجل الغربية الخارق
رجل الغربية الخارق

علق الدكتور جمال فرويز الطبيب النفسي، على حالة شاب مصري بمركز الفشن التابعة لمحافظة بني سويف، يمتلك قدرات خاصة تجعله يتناول الفحم المشتعل، والزجاج.

وقال جمال فرويز في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، "ربنا أعطى له قدرات خاصة، لافتا إلى نسبة تحمل الآلام لديه مرتفعة للغاية، وبعض الشذوذيات في خلايا المخ أعطته هذه القدرة الخارقة هي نعمة من الله.

تابع الطبيب النفسي، طبيعة جسده مختلفة عن الآخرين وهي نسبة ضئيلة تصل إلى واحد في المليون، هناك بعض الناس أعطاهم الله تعالى بعض القدرات وحدهم دون غيرهم نتيجة تغيرات كيماوية".

الرجل الخارق طبيب نفسي الدكتور جمال فرويز محمد رمضان الغربية قدرات خاصة

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